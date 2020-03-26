Trafik tabelalarında artık yeni bir işaret var: "Evde Kal"

İSTANBUL'un birçok noktasındaki ışıklı trafik tabelalarına vatandaşları koronavirüse karşı uyarmak amacıyla "Evde Kal" uyarısı yazıldı.

Kkoronavirüs ile mücadele etmek amacıyla İstanbul'un çeşitli noktalarındaki anayollarda bulunan ışıklı trafik tabelalarına, "Evde Kal" uyarısı yazıldı. D-100 Karayolu güzergahında ve Zeytinburnu, Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Şişli'de birçok noktada koronavirüs ile mücadele etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için insanların evde kalması gerektiğine dikkat çeken, "Evde Kal" yazısı ile İstanbullular evde kalmaları konusunda uyarıldı.