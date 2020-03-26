İsveç'te Türk vatandaşlarından sağlık çalışanlarına örnek jest

Tüm dünyada etkili olan ve enfekte ettiği ülkelerde ölümlere yol açan corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam edilirken İsveç'te yaşayan Türkler, koronavirüsle mücadelede en fazla paya sahip olan sağlık çalışanlarına örnek bir jestte bulundu. İşte detaylar...İsveç'in Filipstad kentinde restoran işleten iki Türk vatandaşı korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına süresiz olarak ücretsiz pizza ikramı başlattı.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı insanlar birlik olmaya devam ediyor. Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e yerleşen Erdem Çelik ile Mardin'nin Savur'lu ilçesinden 20 sene önce bu ülkeye yerleşen Hıdır Tek, sağlık çalışanlarına ücretsiz pizza ikram etmeye başladılar. Korona virüs salgını ile mücadele eden sağlıkçıları bir nebze desteklemek için böyle karar aldıklarını söyleyen Tek, ''Uygulamayı iki hafta önce başlattık ve her türlü zorlukta insanların yardımına koşan ambulans çalışanlarına süresiz ücretsiz pizza ikram edeceğiz'' dedi.Göteborg'da 16 yıldır yaşayan Yusuf Ziya Aşcı da korona virüs tedbirleri kapsamında mücadele veren sağlık personellerine pizza hazırlayarak ikramda bulundu. Göteborg kentindeki iki büyük hastane olan Sahlgrenska Hastanesi ve Östresjukhuset Hastanesine götürülen pizzalar çalışanlara ikram edildi. Göteborg kentinde yaşayan restoran sahibi başka bir gurbetçi genç Sabri Temiz ise Landvetter bölgesinde bir huzur evindeki yaşlılara pizza ve içecek ikram ederek gönüllerini aldı. Bu zor günleri hep beraber aşacaklarını kaydeden Temiz, ''Burası da bizim ikinci ülkemiz. Korona virüs nedeniyle devletin istediği şartlara uymaya çalışıyoruz. Yaşlıların bugün daha fazla bize ihtiyaç duyduğunu hissedip onları da ufak da olsa sevindirmeye çalıştık'' dedi.

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