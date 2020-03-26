Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan silah kaçakçılarına darbe

Jandarmadan silah kaçakçılarına darbe

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:01 ABONE OL
Jandarmadan silah kaçakçılarına darbe
Nusaybin'de jandarma ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu H.Y. isimli şahsın aracında ruhsatsız tabanca bulundurduğu ve ticaretini yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Jandarma ekipleri H.Y. isimli şahsın aracını Nusaybin'e bağlı Girmeli Mahallesi sınırlarında durdurdu. Yapılan aramada aracın sağ ve sol ön koltuklarının arkasına gizlenmiş 2 adet Sıg Sauer, 1 adet Beretta marka olmak üzere 3 adet 9 milimetrik ruhsatsız tabanca ile 12 adet 9 milimetrik tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar muhafaza altına alınırken H.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.
Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmadan silah kaçakçılarına darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA