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Maskeli şakaya maskeli gözaltı

OSMAN ASİLTÜRK OSMAN ASİLTÜRK Yaşam
EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Maskeli şakaya maskeli gözaltı
İstanbul Bağcılar'da yüzde 45 engelli raporu bulunan 53 yaşındaki İ.Ö.'ye maske takıp "Virüs vakasına yakalanmış... Acil müdahale timi geldi. Doğru hastaneye" diyerek dalga geçen Osman K. (35) gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde söz konusu kişinin yakından tanıdıkları bir kişi olduğunu belirtti ve kendisine şaka yaptıklarını ifade etti. Kelepçe takılan şüphelinin yüzüne emniyete getirildiği esnada koruyucu yüz maskesi de takıldı. 14 gün elektronik kelepçe cezasına çarptırılan zanlının, virüs salgını bittikten sonra 15 gün boyunca haftada iki kez huzurevini ziyaret etmesi kararlaştırıldı.
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Maskeli şakaya maskeli gözaltı
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