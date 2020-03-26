Maskeli şakaya maskeli gözaltı

İstanbulBağcılar'da yüzde 45 engelli raporu bulunan 53 yaşındaki İ.Ö.'ye maske takıp "Virüs vakasına yakalanmış... Acil müdahale timi geldi. Doğru hastaneye" diyerek dalga geçen Osman K. (35) gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde söz konusu kişinin yakından tanıdıkları bir kişi olduğunu belirtti ve kendisine şaka yaptıklarını ifade etti. Kelepçe takılan şüphelinin yüzüne emniyete getirildiği esnada koruyucu yüz maskesi de takıldı. 14 gün elektronik kelepçe cezasına çarptırılan zanlının, virüs salgını bittikten sonra 15 gün boyunca haftada iki kez huzurevini ziyaret etmesi kararlaştırıldı.