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hastaneleri listesi: Pandemi hastanesi nedir, Bakanlık tarafından hangi hastaneler pandamı hastanesi ilan edildi?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından olarak ilan edilen virüsü yüzünden ülkemizde hayatını kaybedenlerin sayısı 59 oldu. Türkiye'de hasta sayısı da 2.433 oldu. Pandemi hastanesi nedir? Bu soru özellikle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un basın toplantısından sonra en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hem sorusunun cevabını hem de bakanlık tarafından ilan edilen listesini haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.3.2020 10:32 ABONE OL
Pandemi hastaneleri listesi: Pandemi hastanesi nedir, Bakanlık tarafından hangi hastaneler pandamı hastanesi ilan edildi?

Dünya tarihinde olarak ilan edilen hastalıklar arasında, kolera, infuenza, tifo, domuz gribi ve kara veba gibi hastalıklar vardır. Kısaca tanımıyla eğer bir hastalık, salgına dönüşmüşse ve kıta, ülke, şehir ayırmaksızın sürekli ölümlere, hastalıklara neden oluyorsa küresel çaptaysa buna pandemi denir. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü de hakkında pandemi kararını verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valisine gönderilen yazıda, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları açıklandı. listesi açıklandı mı?

virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde kamu - özel ayırmaksızın her hastane pandemi hastanesi ilan edildi. Corona virüs belirtileri taşıyan bir hasta, hastaneye gittiğinde hemen özel olarak ilgilenilecek ve gerekli işlemler uygulanacak. Corona virüs testlerinin kesinlikle ücretsiz olduğunu da Bakan Koca açıklamıştı!

İŞTE PANDEMİ HASTANELERİ HAKKINDAKİ TÜM DETAYLAR!

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Pandemi hastaneleri listesi: Pandemi hastanesi nedir, Bakanlık tarafından hangi hastaneler pandamı hastanesi ilan edildi?
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