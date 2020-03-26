Pandemi hastaneleri listesi: Pandemi hastanesi nedir, Bakanlık tarafından hangi hastaneler pandamı hastanesi ilan edildi?

Dünya tarihinde pandemi olarak ilan edilen hastalıklar arasında, kolera, infuenza, tifo, domuz gribi ve kara veba gibi hastalıklar vardır. Kısaca tanımıyla eğer bir hastalık, salgına dönüşmüşse ve kıta, ülke, şehir ayırmaksızın sürekli ölümlere, hastalıklara neden oluyorsa küresel çaptaysa buna pandemi denir. Son olarak Dünya Sağlık Örgütü de corona virüs hakkında pandemi kararını verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin valisine gönderilen yazıda, pandemi hastanelerinin tanımı ve şartları açıklandı. Pandemi hastaneleri listesi açıklandı mı?

Corona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde kamu - özel ayırmaksızın her hastane pandemi hastanesi ilan edildi. Corona virüs belirtileri taşıyan bir hasta, hastaneye gittiğinde hemen özel olarak ilgilenilecek ve gerekli işlemler uygulanacak. Corona virüs testlerinin kesinlikle ücretsiz olduğunu da Bakan Koca açıklamıştı!

İŞTE PANDEMİ HASTANELERİ HAKKINDAKİ TÜM DETAYLAR!