Ramazan ayı ne zaman? 2020 İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2020 takvimi

İslam alemi 2020 Ramazan ayı için günleri saymaya başladı. Bol bol dua ve ibadetlerle geçecek olan bu aylarda vatandaşlar oruç tutmak için sahura kalkacak. Öte yandan üç aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. On binlerce vatandaş '' Ramazan ayı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman? 2020 Ramazan'ın ilk günü ne zaman, oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Müslüman alemi 2020 Ramazan ayı tarihini merak ediyor. İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayı tarihi Diyanet dini günler takviminde yer alıyor. Haberimizde, ''Ramazan ne zaman, ilk oruç ne zaman başlıyor?'' sorularının yanıtlarına erişebilirsiniz.