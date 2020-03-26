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ne zaman? 2020 İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 takvimi

Mübarek üç aylardan sonuncusu için geri sayım başladı. 2020 dini takvim günlerinde Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar ilk oruç tutacağı tarihi merak etmeye başladı. Bol ibadet ve dualarla geçecek olan bu aylarda vatandaşlar islam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadeti de bu ayda yerine getirir. Ramazanın diriltici özelliği ise bütün insanlığı mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Peki ? 2020 Diyanet dini günler takvimi! 2020 İlk oruç ne zaman tutulacak?

Giriş Tarihi: 26.3.2020 16:11 ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman? 2020 İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2020 takvimi

İslam alemi ayı için günleri saymaya başladı. Bol bol dua ve ibadetlerle geçecek olan bu aylarda vatandaşlar oruç tutmak için sahura kalkacak. Öte yandan üç aylar'ı uğurladığımız faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. On binlerce vatandaş '' ?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki Ramazan ayı ne zaman? 2020 Ramazan'ın ilk günü ne zaman, oruç ne zaman tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Müslüman alemi 2020 Ramazan ayı tarihini merak ediyor. İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayı tarihi dini günler takviminde yer alıyor. Haberimizde, '', ilk oruç ne zaman başlıyor?'' sorularının yanıtlarına erişebilirsiniz.

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Ramazan ayı ne zaman? 2020 İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2020 takvimi
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