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2020 ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte başlangıç tarihi

İslam aleminin mübarek için geri sayım başladı. Ramazan ayı ibadetleri arasında oruç tutmak, bol bol dua etmek ve namaz kılmak yer alıyor. 2020 dini günler takvimi içerisinde yer alan bu aylarda tutulan oruçlar, kılınan teravih namazları, okunan hatim ve mukabeleleri, iftar ve sahurları, rahmet ve bereketi ile önemli bir ayıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olan ve Müslümanlar arasında birlik beraberlik oluşturan mübarek aylara çok kısa zaman kaldı. Peki ? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, Diyanet başlangıç ve bitiş tarihi

Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:14 ABONE OL
Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet 2020 Ramazan başlangıç tarihi

Mübarek aylardan 2020 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müslümanları bir arada tutan bol bol dualarla geçen bu aylar içerisinde kılınan namazlar, tutulan oruçların ehemmiyeti büyüktür. 2020 dini günler takviminde Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi yer alıyor. Vatandaşlar '' ? İlk oruç ne zaman tutulacak?'' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in Hz Peygambere inmeye başladığı tarihi de içinde barındırmaktadır. Peki, başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2020 Diyanet takvimi ile başlangıç ve bitiş tarihleri

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek ayda ibadetlerini gerçekleştirmek için geri sayıma başlayan birçok kişi ise internet üzerinden "Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç ne zaman tutulacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 Diyanet Ramazan ayı tarihi ve tüm merak edilenler…

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Ramazan ayı 2020 ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Diyanet 2020 Ramazan başlangıç tarihi
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