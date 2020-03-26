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Saf alkol tüketimi 30 kişiyi öldürdü

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 ABONE OL
Saf alkol tüketimi 30 kişiyi öldürdü
İSTANBUL'DA virüs ve hastalıklardan korunmak için 'İspirt' adı verilen saf alkolü içerek yaşamını yitiren kişilerin sayısı 30'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkmenistan uyruklu oldukları ve bu kişiler için saf alkol tüketiminin hastalıklardan korunmak amacıyla bir alışkanlık olduğu vurgulandı. Yine saf alkol tüketen 20 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü ifade edildi. Soruşturma başlatan polis, 41 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin de 38'inin Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenildi.
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Saf alkol tüketimi 30 kişiyi öldürdü
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