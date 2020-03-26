Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ta karantina altındaki öğrencilerden alkışlı destek

'ta altındaki öğrencilerden alkışlı destek

Yurt dışından koronavirüs tedbirleri kapsamında 'a getirilen 577 öğrenci 14 günlük sürecini geçirdikleri yurdun penceresine çıkarak alkışlarla polis, asker ve sağlık görevlilerine destek verdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:34 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 11:48 ABONE OL
Sivas'ta karantina altındaki öğrencilerden alkışlı destek

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan getirilen öğrenciler, Sivas'ta bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 10 bin kişilik yurtta koronavirüs tedbirleri kapsamında gözetim altına alındı. Öğrenciler, bugünlerde büyük bir özveriyle görev yapan sağlıkçı, asker ve polise destek olmak için gözetim altında tutuldukları yurdun camlarına çıkarak alkışlarla destek verdi. En büyük Türkiye sloganları atan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra öğrenciler yurdun güvenliğini sağlayan polislere de tezahüratlarda bulundu. Polisler de öğrencilerin tezahüratlarına siren çalarak karşılık verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Öğrencilere desteklerinden ötürü karantinanın ardından Sivas köftesi sözü verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivas'ta karantina altındaki öğrencilerden alkışlı destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA