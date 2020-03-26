Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Antalya'da corona virüs önlemlerine uyuldu! Sokaklar boş kaldı

Son dakika: 'da corona virüs önlemlerine uyuldu! Sokaklar boş kaldı

Coronavirüs salgınına karşı önlemlerin alındığı ve ‘sosyal mesafe’ kuralının uygulandığı 'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu, önceki günlere göre daha da azaldı. Başta olmak üzere, park ve bahçeler boş kaldı. Kentin turistik meydanlarında da belediye çalışanları dezenfekte çalışması yaptı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 13:37 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da corona virüs önlemlerine uyuldu! Sokaklar boş kaldı

Turizm kenti Antalya, önceki günlere nazaran sakin bir güne uyandı. Cadde ve sokaklar boşalırken, meydanlar dezenfekte çalışmaları yapan belediye işçilerine kaldı. 'Evde kal' uyarılarına her geçen gün daha özen gösteren kent sakinleri, sokağa çıkmak yerine evlerinde zaman geçirmeyi seçti. Cumhuriyet Meydanı'nı çevreleyen özellikle 65 yaş ve üstü kişilerin dinlenme alanı olarak kullandığı bankların sessizliği dikkati çekti.
Tarihi Saat Kulesi ve Yivli Minare çevresinde dezenfeksiyon çalışmaları yapan belediye personelleri, Kalekapısı'ndaki Attalos Heykeli başta olmak üzere bölgeyi ilaçlarla temizledi.



Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu Gençlik Parkı da sessizliğe büründü. Gün içinde yerli yabancı yüzlerce turistin gezip hatıra fotoğrafı çektirdiği şelale manzarası da boş kaldı.

Antalya'daki kuyumcuların çoğunlukta olduğu çarşıda ise kepenkleri kapalı dükkanlar ve önündeki boş sokak, sokak hayvanlarının mekanı oldu. Şehir merkezinin en hareketli sokaklarından olan bölgenin sakin olduğu gözlendi. Şehirde kafeterya gibi buluşma noktalarının çevresine çekilen güvenlik bariyerlerinin arkasında oturarak dükkanlarını bekleyen esnaf da objektiflere yansıdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Antalya'da corona virüs önlemlerine uyuldu! Sokaklar boş kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA