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Son Dakika Haberler | Corona virüsü iddiaları yalanlanmıştı… Taksim ’nde ikinci ölüm!

Corona virüsü iddiaları ile gündeme gelen ’nden son dakika haberi geldi. Corona virüsü ’de ilk görüldükten bir süre sonra üzücü bir vefat haberi gelmişti. Corona virüsü kaynaklı ölen ilk kişinin Taksim’de bulunan Melis Eczanesi’nin sahibi İhsan Giray olduğu iddia edilmişti. Bugün, eczanin başka bir çalışanı olan Ekrem Özdemir de hayatını kaybetti. İşte, ile ilgili ilk kez ‘belirli bir alan’ olarak gündeme gelen Melis Eczanesi’nde yaşanan ikinci ölüm ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 26.3.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 11:49 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Corona virüsü iddiaları yalanlanmıştı… İstanbul Taksim Melis Eczanesi’nde ikinci ölüm!

Corona virüsü nedeniyle ilk ölüm geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. Bu haberin ardından, ölümlü vakanın Beyoğlu'nda hizmet veren Melis Eczanesi'nin sahibi İhsan Giray olduğu iddia edilmişti. Ancak ortaya atılan corona virüs iddialarını, İhsan Giray'ın doktor oğlu Serdar Giray tarafından yalanlanmıştı. Bugün, aynı eczanede çalışan ve risk grubunda bulunan başka bir şahısla ilgili flaş haber geldi. Melis Eczanesi çalışanı Ekrem Özdemir de hayatını kaybetti. İhsan Giray'ın kronik hastalığı olduğu bildirilmişti.

İLK ÖLÜMDE CORONA VİRÜSÜ İDDİASI YALANLANDI

Corona virüsü kaynaklı ilk ölüm, bu eczaneyi Türkiye'nin gündemine taşımıştı. Giray'ın hayatını kaybetmesinin ardından koronavirüs nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. İhsan Giray'ın doktor oğlu Serdar Giray ise koronavirüs iddiasını yalanlamıştı.

İşte gelen ikinci ölüm haberi ile ilgili detaylar…

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Son Dakika Haberler | Corona virüsü iddiaları yalanlanmıştı… İstanbul Taksim Melis Eczanesi’nde ikinci ölüm!
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