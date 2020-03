Son dakika: Kayıp kız çocuğunun anlattıkları kan dondurdu: Zorla uyuşturucu içirip...

Son dakika haberi: 13 gündür kayıp olan kız çocuğun evine döndü. Küçük kız, arkadaşlarıyla buluştuğunui kendisine zorla uyuşturucu içirildikten sonra dağ evine kaçırıldığını iddia etti.

"FIRSATINI BULUP KAÇTIM"

Manisa'da yaşayan ve arkadaşıyla görüşmek üzere annesinden izin alarak evden ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan Ayşe Ceylin S. (14), 13 gün sonra evine döndü. Kaçırıldığını söyleyen Ayşe Ceylin S., "Bir evde zorla tutuldum. Uyuşturucu verdiler. Kendi imkanlarımla bir fırsatını bularak kaçtım" dedi.





Ortaokul öğrencisi Ayşe Ceylin S., Şehzadeler ilçesi, Tunca Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerindeki evinden 8 Mart günü saat 11.00 sıralarında annesi ev hanımı Hacer U.'dan (40) izin alarak, arkadaşımın yanına gidiyorum diyerek ayrıldı. Gece geç saatlere kadar dönmeyen Ayşe, annesini arayarak, "Bu gece arkadaşlarımda kalacağım" dedi ve annesinin izin vermemesi üzerine telefonu kapatarak bir daha eve dönmedi. Arkadaşının evinde olmadığının ortaya çıkması üzerine telaşlanan aile, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin 12 gün boyunca her yerde aradığı Ayşe'den hiçbir haber alınamadı. Ayşe, 13'üncü gün kaçırıldığını iddia ederek, 20 Mart günü Manisa Valiliği'ne gitti. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.K.'nın (25) tutuklandığı öğrenildi.



"BENİ EVE SALMADILAR"



Kendisine zorla uyuşturucu içirildiğini söyleyen ve yaşadıklarını anlatan Ayşe Ceylin S., "Annemden izin alarak yanına gittiğim bir kız arkadaşım bana zorla uyuşturucu hap içirdi. İçtikten sonra baygınlık geçirdim. Sonra beni eve salmadılar. Daha sonra beni Spil Dağı eteklerinde bir dağ evine götürüp orada zorla tuttular. Cinsel temas uygulamaya çalıştılar bana. 2-3 günde bir yemek yiyordum. O evde 12 gün kaldım. 13'üncü günün sabahı baktığımda evin kapısı açıktı. Ben de fırsatını bularak kaçtım. Şehir merkezine indim. Sonra Manisa Valiliği'ne giderek oraya sığındım. Bana bunları yapanlardan şikayetçi olduk. Benim yaşımdaki arkadaşlarım lütfen annenizin, babanızın yanından ayrılmayın. Arkadaş çevrenize dikkat edin. Benim başıma gelenler tüm yaşıtlarımın başına gelebilir" dedi.



ANNE, EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ



Olay günü kızıyla yaşadıklarını anlatan anne Hacer U. ise, "Kızım 13 gün boyunca kayıptı. Bu süre zarfında çok büyük zorluklar yaşadık. Ve çok şükür bulundu. Allah bu acıları tekrar göstermesin. Kızım bulunduğunda çok perişan bir şekildeydi. O an resmen yıkıldım. Kızımın zorla tutulmasıyla ilgili biz her yere şikayetçi olduk. Sonuna kadar da bu işin peşini bırakmayacağız. Umuyoruz ki en ağır cezayı alırlar. Rabbim böyle bir acıyı kimsenin başına vermesin" diye konuştu.