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: 'da koronavirüs uyarısında bulunarak yaşlı adamın üzerine yürüyen polis açığa alındı

Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Alınan karar sonrası yaşlı vatandaşlarımızla dalga geçen, kötü muamelede bulunan kişilerin videosu hepimizi üzmüştü. Bu sefer de bir polis memuru 'yasak' konusunda tartıştığı yaşlı adama saygısızca davranıp, bağırarak üzerine yürüdü. 'da yaşanan olaya ilişkin Manisa Valiliği Açıklama yaptı. açıklamasında görüntülerdeki polis memurunun açığa alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 16:04 ABONE OL
Son dakika: Manisa'da koronavirüs uyarısında bulunarak yaşlı adamın üzerine yürüyen polis açığa alındı

Manisa otogarında bir polis memuru 'sokağa çıkma kısıtlaması' konusunda tartıştığı yaşlı adama saygısızca davranıp, bağırarak üzerine yürüdü. Olay çevredeki vatandaş tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşılınca polis memuruna tepki yağdı. Son dakika haberine göre; Manisa Valiliği de konuya ilişki açıklama yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağının başladığı 22 Mart tarihinde Manisa şehirler arası otogarında yaşlı bir adama hoş olmayan bir davranış sergileyen ve bugün bazı sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntülerin ardından Manisa Valiliği polis memurunun açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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"DERHAL GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Manisa'da 22 Mart tarihinde gerçekleşen olayın bugün sosyal medya hesaplarında paylaşılması ve haberlere konu olmasının ardından Manisa Valiliği olaya karışan polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle: "22 Mart 2020 günü Manisa şehirler arası otogarında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağının başladığı gün yaşanan, sosyal medya ve basına yansıyan üzücü olayla ilgili olarak, yaşlı amcamıza saygısızca davranışta bulunan personel, valiliğimizce görevinden derhal uzaklaştırılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaydaki memurun davranışının tarafımızdan kabul edilemez olduğunun bilinmesi ve benzer davranışlar sergileyenler hakkında gerekli iş ve işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Son dakika: Manisa'da koronavirüs uyarısında bulunarak yaşlı adamın üzerine yürüyen polis açığa alındı
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