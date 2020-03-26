Takside tacize rekor ceza

İstanbul Barosu avukatlarından Buket B., 7 eylül günü Taksim'de arkadaşlarıyla birlikte eğleniyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde taksiye binerek evine dönmek isteyen 26 yaşındaki avukat, taksi şoförü Tolga Ö.'nün (27) aracına bindi. İddiaya göre şoför Tolga Ö., taksinin içinde uyuyakalan avukatı fark edip, aracı Fatih'in tenha sokaklarına çekti. Önce Buket B.'nin üzerindeki ziynet eşyaları ve çantasındaki parayı alan taksici, genç kızı uyuduğu esnada taciz etmeye başladı. Genç kız, kilitli araç içerisinde mahsur kalmıştı.Bu sırada taksinin sahibi, saatin ilerlemesine rağmen taksiyi durağa getirmeyen Tolga Ö.'den şüphelendi. Aracın navigasyonuyla taksinin yerini tespit eden araç sahibi, başka bir araca binerek olay yerine gitti. Takside Tolga Ö.'nün bir kadınla arka koltukta olduğunu gördü. Genç kadını şoförün tacizinden kurtaran araç sahibi, karakola giderek şikâyetçi oldu. İfadesi alınan taksici, avukatı taciz etmediğini ve hırsızlık yapmadığını ileri sürdü. Taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tolga Ö.'ye "Cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak"tan dava açıldı. Tolga Ö., yargılama sonucundan rekor bir cezaya çarptırıldı. Zanlı, kadını taciz edip gitmesine engel olduğu gerekçesiyle 10.5 yıl hapse mahkûm edildi.