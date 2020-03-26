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Taksim'de aç kalan güvercinleri polisler besledi

Koronavirüs önlemleri kapsamında boşalan 'nda görevli polis memurları, aç kalan güvercinleri besledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:36 ABONE OL
Taksim'de aç kalan güvercinleri polisler besledi

Taksim Meydanı'nda turistler ve çevre esnafı tarafından beslenen güvercinler koronavirüs salgını nedeniyle aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşları Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları besledi. Taksim Meydanı'nda görev yapan iki polis memuru, kuşlara mısır ve buğday verdi.

Bir anda yüzlerce kuş polislerin etrafını sardı. Polis memurlarının her gün kuşları beslediği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise bu anı fotoğrafladı. Öte yandan bazı vatandaşlar da çevreden artık yemekleri getirerek kuşlara verdi.

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Taksim'de aç kalan güvercinleri polisler besledi
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