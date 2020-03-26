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Tarsus'ta operasyonu: 14 gözaltı

'in Tarsus ilçesinde polisin düzenlediği operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.3.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 12:14 ABONE OL
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar yaptı. Operasyonda, M.Ö., B.B., E.Ö., A.K., A.Ö., N.A., T.B., B.S., M.T., C.A., D.K., E.S., O.H. ve D.S.'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 85,5 gram bonzai, 350 sentetik uyuşturucu hap, 131 ecstasy hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen bin 470 lira para ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
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