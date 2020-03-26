Uzmanlardan İzmir'deki barajlarla ilgili dikkat çeken uyarı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması, özellikle ellerin iyi sabunlanması gerektiği yönündeki uyarılar karşılık buldu; ancak bu kez de su tüketiminde artış yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün kente verdiği su miktarı, mart ayının ilk haftasından bu yana günlük ortalama 30 bin metreküp civarında arttı. Bu artışın aylık ve yıllık toplamlar göz önüne alındığında ciddi boyutlara ulaşacağını belirten İZSU yetkilileri, temizlik konusundaki özen ve çabanın özellikle ellerin yıkanması sırasında suyun boşa akıtılmaması konusunda da gösterilmesini istedi.



Virüsün yayılmasını önlemek için alınan kişisel temizlik önlemlerinin yanı sıra evde geçirilen sürenin artmasının da tüketimi yukarı yönde etkilediğini belirten yetkililer, kısa vadede İzmir'de su sıkıntısı yaşanmasının beklenmediğini; ancak yine de israftan kaçınılmasının önemli olduğunu vurguladı.



BARAJLARDAKİ SU MİKTARI GEÇEN YILIN ALTINDA

Bu yıl yağışların geçen yılın çok altında kalması nedeniyle kenti besleyen barajlardaki su miktarı önemli ölçüde düştü. Barajlarda geçen yılın ve bu yılın oranlarıyla, hiç yağış olmaması durumunda mevcut suyun ne kadar yeteceğini gösteren veriler şöyle:



İzmir'in en önemli su kaynağı Tahtalı Barajında mart ayı itibariyle doluluk oranı yüzde 63,49 olduğu belirtildi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oranın yüzde 87,43 olarak ölçüldüğü kaydedilirken, mevcut tüketim değerleriyle barajda 576 gün yetecek suyun bulunduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl bu dönemde yüzde 88 doluluk oranına ulaşan Balçova Barajının şu an yüzde 24,81 doluluk oranına sahip olduğu, barajda 104 gün boyunca kullanılabilecek suyun bulunduğu öğrenildi.



Gördes Barajında ise aktif doluluk oranı yüzde 10,58. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 10,51 doluluk oranına sahip barajda, 438 gün yetecek su bulunduğu tahmin ediliyor. Yüzde 67,16 aktif doluluk oranına sahip Ürkmez Barajında, geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yüzde 100'e dayanmıştı. Barajda bugün itibariyle bin 62 gün yetecek su bulunduğu belirtildi.



Yüzde 51,44 aktif doluluk oranına sahip Kutlu Aktaş Barajında, geçen yıl bu dönem doluluk oranı yüzde 96,46'ydı. Kutlu Aktaş Barajındaki mevcut suyun 598 gün yeteceği öngörülüyor.