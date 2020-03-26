Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Van'da deprem! Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi 26 Mart son depremler listesi...

! 'da ! Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi 26 Mart son depremler listesi...

Gelen haberine göre 'ın Başkale ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Yerin 5.0 büyüklüğünde gerçekleştiği belirtilen sarsıntı çevre illerden de yoğun şekilde hissedilirken, deprem de can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Haberimizin içerisinden van depremi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, Kandilli Rasathanesi ve son depremler listesine ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:21 ABONE OL
SON DAKİKA! Van'da deprem! Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi 26 Mart son depremler listesi...

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Başkale ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 5.0 büyüklüğünde gerçekleştiği belirtilen sarsıntı çevre illerden de yoğun şekilde hissedilirken, deprem de can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Haberimizin içerisinden van depremi ile ilgili ayrıntıları bulabilir, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine ulaşabilirsiniz...

VAN'DA KORKUTAN DEPREM! KANDİLLİ VE AFAD SON DAKİKA OLARAK GEÇTİ

Van'ın Başkale ilçesinde saatler 08.39'u gösterdiğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İşte Van depremi ile ilgili ayrıntılar ve son depremler listesi;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Van'da deprem! Hakkari ve Ağrı'da da hissedildi! Kandilli Rasathanesi 26 Mart son depremler listesi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA