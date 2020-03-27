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500 bin lira dolandırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

’de, telefonda kendilerini 'polis' olarak tanıtarak, Z.Y.’den (80), 500 bin lira almaya çalışan 2 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 17:17 ABONE OL
500 bin lira dolandırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de oturan Z.Y.'yi ev telefonundan arayan Ömer A. ve Hüseyin A., kendilerini 'polis' olarak tanıtarak, 'Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankanızdaki paranızı sahte belgelerle çekecekler' yalanını söyledi. Şüpheliler, Z.Y.'den bankadaki 500 bin lirasını çekerek, evin kapısının önünde çöp bidonu yanına bırakmasını istedi. Z.Y. de arayanların dolandırıcı olduğunu anlayarak polise haber verdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

İhbarla harekete geçen polis ekipleri, kağıt parçası doldurdukları poşeti evin önüne bıraktı. Poşeti almaya gelen 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Ömer A. ve Hüseyin A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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500 bin lira dolandırmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı
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