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80 yaşındaki : Başkan Erdoğan beni arayınca...

'ın İncirliova ilçesinde, yalnız yaşayan 80 yaşındaki , kendisini arayıp, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmamasını söyleyen 'ın sesini duyunca çok heyecanlandığını belirtip, "Ne söyleyeceğimi bilemedim" dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 15:16 ABONE OL
80 yaşındaki Semiha Aksoy: Başkan Erdoğan beni arayınca...

Koronavirüs salgının ardından, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yardım etmesi için Türkiye genelinde Kaymakamlıklar bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. İncirliova ilçesinde de Kaymakam Ediz Sürücü'nün başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. İlçede 5 yıldır yalnız yaşayan, iki çocuk annesi Semiha Aksoy'u ise geçen 25 Mart'ta saat 15.30 sıralarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksoy'a hatırını sorup, sokağa çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.



'ÇOK HEYACANLANDIM'
Kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonda sesini duyunca çok heyecanlandığını belirten Semiha Aksoy, "Sesini televizyonlardan biliyordum. O nedenle hemen tanıdım. Ancak beni aramasına şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Telefonda bana 'Nasılsın?' diye sordu. Heyecandan ne söyleyeceğimi bilemedim. Beni, sokağa çıkmamam için uyardı. 'Eve misafir kabul etme' dedi. Bunun üzerine ben de 'Zaten dışarı çıkmıyorum' diye cevap verdim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir ihtiyacı olup, olmadığını kendisine sorduğunu da aktaran Aksoy, teşekkür edip, bir ihtiyacının olmadığını söylediğini kaydetti.


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80 yaşındaki Semiha Aksoy: Başkan Erdoğan beni arayınca...
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