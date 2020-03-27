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Af yasası ve ile ilgili : Af yasası ve son durum, ne zaman çıkacak?

Af yasası ve ile ilgili son dakika haberleri on binlerce mahkûm ve yakını tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye’de corona virüsü salgınlarının artması ile birlikte daha önce hükümetin gündeminde olan infaz düzenlemesi ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Af yasası olarak da bilinen ceza infaz indimi geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunuldu. Bu gelişmelerin üzerine paketin ayrıntıları ile ilgili taslak metni ortaya çıktı. Peki, af yasası ve ceza infaz indimi son durum nedir, ne zaman çıkacak? Konuya yönelik yapılan son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından yapıldı. Peki, Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? İnfaz ve ceza indirimi düzenlemesi kimlere vuruyor ve uyuşturucuyu kapsıyor mu? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 10:41 ABONE OL
Af yasası ve ceza infaz indirimi ile ilgili son dakika haberi: Af yasası ve infaz düzenlemesi son durum, ne zaman çıkacak?

Af yasası ve ile ilgili son dakika haberleri on binlerce mahkûm ve yakını tarafından merakla araştırılıyor. Son dönemde ülkemizde etkin bir rol oynayan koronavirüs salgını nedeniyle, daha önce hükümetin gündem maddelerinden olan konusu hızlandırıldı. Bu gelişmeler ile birlikte, ceza infaz indimi Meclis'e geldi ve TBMM'ye sunuldu. Peki, ? Konuya yönelik yapılan son açıklama ise AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından yapıldı. Peki, Af yasası ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak, son durum nedir? İnfaz ve ceza indirimi düzenlemesi kimlere vuruyor ve uyuşturucuyu kapsıyor mu? İşte tüm bu soruların yanıtları…

AF YASASI VE CEZA İNFAZ İNDİMİ SON DURUM!

AK Parti, geçtiğimiz hafta MHP'ye gönderdiği ceza infaz düzenlemesi taslak metnini CHP, İYİ Parti'ye ve HDP'ye de sundu. Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süreden koşullu serbest bırakılmaya kadar son derece kapsamlı bir şekilde hazırlanan taslak metninde, mahkûmların ve ailelerinin merak ettiği birçok soru da yanıtını buluyor. Görüşmelerin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından flaş bir açıklama yapıldı.

AF YASASI MECLİS'TE ÇIKTI MI?

Bu noktada, 'Af yasası ne zaman çıkacak, bugün son durum ne?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 af yasası Meclis'ten ne çıkacak, ceza infaz indirimi kimlere vuruyor, uyuşturucuyu kapsıyor mu?

İşte, 2020 son dakika af yasası haberleri bugün ve infaz düzenlemesinin taslak metni:

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Af yasası ve ceza infaz indirimi ile ilgili son dakika haberi: Af yasası ve infaz düzenlemesi son durum, ne zaman çıkacak?
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