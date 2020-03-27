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Başörtülü kıza hakarete 9 ay hapis

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Başörtülü kıza hakarete 9 ay hapis
İzmir'de, 2 yıl önce başörtülü Sümeyra C.'ye (27) tehdit ve hakarette bulunan Fahrullah A.'ya tehditten 9 ay hapis cezası, hakaretten ise 3 bin 140 lira adli para cezası verildi. Olay, 7 Haziran 2018'de Karşıyaka Çarşısı'nda meydana geldi. Grafik tasarımcısı evli ve iki çocuk babası Fahrullah A. (50) çarşıda gördüğü başörtülü Sümeyra C. ve arkadaşları Çağatay A. (25), Talha Mustafa G. (25) ile Yasin Baran'a (27) "Siz Türk değilsiniz, buralarda size su yok. Sizi yaşatmayacağız" diyerek hakaret ve tehditler savurdu. Bunun üzerine gençler ile Fahrullah A. arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen polislere mukavemette bulunan Fahrullah A., iki polis memurunun cep telefonunu kırdı. Başörtülü Sümeyra C. ile arkadaşlarına yönelik tehdit ve hakaretten dava açılan Fahrullah A.'ya, hakaretten 3 bin 140 lira para, tehdit suçundan ise 9 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulması kararlaştırıldı.
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Başörtülü kıza hakarete 9 ay hapis
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