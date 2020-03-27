Camilerden tekbir ve dualar yükseldi

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs salgınının son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı namazı öncesi sala okundu. Ezanın ardından kılınan namazın ardından ise tedbirlere uyulması ve evde kalınması çağrısı yapılarak, "Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun" şeklinde dua edildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm illerdeki camilerde edilen duaların ardından tekbir getirildi. Minarelerden yükselen duaları vatandaşlar evlerinden dinledi. Trabzon'da 2 bin 23 camide dua edildi.SABAH