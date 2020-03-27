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Camilerden tekbir ve dualar yükseldi

başta olmak üzere yurt genelindeki camilerde yatsı ezanı öncesi sala, ezan sonrasında da koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için dua edildi

Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Camilerden tekbir ve dualar yükseldi
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs salgınının son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı namazı öncesi sala okundu. Ezanın ardından kılınan namazın ardından ise tedbirlere uyulması ve evde kalınması çağrısı yapılarak, "Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun" şeklinde dua edildi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm illerdeki camilerde edilen duaların ardından tekbir getirildi. Minarelerden yükselen duaları vatandaşlar evlerinden dinledi. Trabzon'da 2 bin 23 camide dua edildi.

Mehmet BONCUK - Özgür ÖZDEMİR - Ümit Erkan DEMİRCAN - Sırrıberk ARSLAN / SABAH
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Camilerden tekbir ve dualar yükseldi
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