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Çay kaşığıyla otomobil çalan şebeke çökertildi

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Çay kaşığıyla otomobil çalan şebeke çökertildi
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü Polisleri, iddialara göre çay kaşıklarıyla kapılarını açtıkları araçları çalan bir şebekeyi çökertti. Şebeke üyeleri son olarak Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı mahallesinde içerisinde 750 lira değerinde mısır bulunan bir aracı çaldı. Kamera kayıtlarını incelenmeye alan polis, aynı yöntemle çok sayıda araç çaldıkları iddia edilen şüphelilerin kimliklerini tespit etti. E.E. (18) adlı şüpheli yakalandı. 10 suçtan sabıka kaydı çıkan E.E.'nin bir kişiye ait motosikletin çalınması olayını da gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki şüpheli aranıyor. Şüphelilerin araç çaldıkları anlar, güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
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Çay kaşığıyla otomobil çalan şebeke çökertildi
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