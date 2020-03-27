Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Google'dan Doodle geldi! Çizgili Denizci Tişörtü nedir, ne demektir? Çizgili Denizci Tişörtü Doodle oldu!

'dan Doodle geldi! nedir, ne demektir? Çizgili oldu!

Özel insanları ve özel günleri doodle yaparak milyonlarca insanın konu ya da kişi hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlayan , 'nü Doodle yaptı. Sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında araştırma yapanlar bu durumu merak edip araştırmaya başladı. Tarihte 1858 yılında 27 Mart tarihi Fransız Donanması'ndaki denizcilerin "Breton Stripe" olarak bilinen resmi iç çamaşırı anlamı taşıyor. Kıyafette sembolik olarak 21 şerit bulunurken Napolyon Bonapart'ın zaferlerinin her biri için bir şerit tişörte işlenmiş ve bu çizgilerin de denize düşen denizcileri tespit etmeye yaradığı ortaya çıkmıştı. Buna göre; , ne anlama gelir? Çizgili oldu!

Giriş Tarihi: 27.3.2020 09:32 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 09:32 ABONE OL
Google'dan Doodle geldi! Çizgili Denizci Tişörtü nedir, ne demektir? Çizgili Denizci Tişörtü Doodle oldu!

Arama motoru , günün anlam ve önemine ilişkin kişi ya da konuları Doodle yapıyor. 27 Mart tarihine ilişkin ise Doodle oldu. Dünya genelinde sadece Hırvatistan, Fransa, Sırbistan ve Türkiye'de yayımlanan doodle ekranı, 1858 yılında Fransız Donanması'ndaki denizcilerin resmi iç çamaşırı olarak çizilen bu tişörtün kabulünün yıldönümünü ifade ediyor. Buna göre; , ne demektir? Çizgili oldu!

ÇİZGİLİ DENİZCİ TİŞÖRTÜ DOODLE OLDU!

Google, önemli gün ve kişileri doodle yaparak konu hakkında milyonlarca insanın bilgi sahibi olmasını istiyor. 27 Mart tarihinde ilişkin doodle ise Çizgili Denizci Tişörtü oldu. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren araştırılan Çizgili Denizci Tişörtü nedir, ne anlama gelir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Google'dan Doodle geldi! Çizgili Denizci Tişörtü nedir, ne demektir? Çizgili Denizci Tişörtü Doodle oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA