Google'dan Doodle geldi! Çizgili Denizci Tişörtü nedir, ne demektir? Çizgili Denizci Tişörtü Doodle oldu!

Arama motoru Google, günün anlam ve önemine ilişkin kişi ya da konuları Doodle yapıyor. 27 Mart tarihine ilişkin ise Çizgili Denizci Tişörtü Doodle oldu. Dünya genelinde sadece Hırvatistan, Fransa, Sırbistan ve Türkiye'de yayımlanan doodle ekranı, 1858 yılında Fransız Donanması'ndaki denizcilerin resmi iç çamaşırı olarak çizilen bu tişörtün kabulünün yıldönümünü ifade ediyor. Buna göre; Çizgili Denizci Tişörtü nedir, ne demektir? Çizgili Denizci Tişörtü Doodle oldu!

ÇİZGİLİ DENİZCİ TİŞÖRTÜ DOODLE OLDU!

Google, önemli gün ve kişileri doodle yaparak konu hakkında milyonlarca insanın bilgi sahibi olmasını istiyor. 27 Mart tarihinde ilişkin doodle ise Çizgili Denizci Tişörtü oldu. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren araştırılan Çizgili Denizci Tişörtü nedir, ne anlama gelir?