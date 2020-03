Corona virüsü salgınını 6 ay önceden bilen Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit'ten kan donduran yeni açıklamalar!

Aralık 2019'da YouTube kanalında yayınladığı videosunda 2020'nin ilk yarısında dünyanın bir salgınla boğuşacağını belirten Yönetim ve İletişim Stratejisti, Araştırmacı Yazar Ertan Özyiğit'e koronavirüsü ve arkasında yatan gücü sorduk. Salgını atlattıktan sonra tüm yaşam biçimimizin değişeceğine değinen Özyiğit, "Eski sistemin ismi, biliyorsunuz ki kapitalizmdi. Şimdi de 'kreditalizm' gelecek. Bundan sonraki tüm hayatınızda, çocukluğunuzdan ölümünüze kadar, nasıl bir hayat süreceğinizi kredileriniz belirleyecek. Yakın zamanda Bill Gates'in yine koronavirüsü bahane ederek ortaya çıkardığı, bir türlü insanlara takılamayan çipi takacaklar. Artık bu çiplerle birlikte devletlere de ihtiyaç kalmayacak" şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Aralık 2019'da YouTube kanalınızda yayınlanan videonuzda söylediklerinizi şu an yaşıyoruz. 2020'nin ilk yarısında büyük bir salgınla boğuşuyoruz. Sizce korona insan yapımı bir virüs mü? 2020'nin ikinci yarısında bizi neler bekliyor?

Bundan 6 ay önce, yani virüs çıkmadan önce, böyle büyük bir pandemik operasyonun dünyaya uygulanacağını söylemiştim. 2020'de başlayacağını, 2020'nin sonuna kadar da süreceğini deklare etmiştim. Buradaki olay tabii yalnızca The Economist kapağı değil. The Economist kapağının yalnızca benim için anlamı, zamanını söylüyordu The Economist. Fakat böyle salgınlar, yani, bahsedilen dünya üzerindeki bir virüs salgını yüz yılda bir muhakkak gerçekleşir, aynı depremlerde olduğu gibi. Yani bugün biz de biliyoruz ki en az 50 veya 100 yıl aralığında büyük depremler İstanbul'da muhakkak olmuştur, olacaktır. Fakat buradaki olay şu, bu artık bir normal virüs salgınının dışında ben bu işin daha çok tetiklendiğini yani laboratuvarda hazırlanıp uygulandığına inanıyorum. Farz edelim ki laboratuvarda hazırlanmadı da bu virüs bir şekilde ortaya çıktı. Siz üst akıl olsaydınız, bu olayı kullanır mıydınız, kullanmaz mıydınız? Ona karar vermeniz lazım. Yani eğer üst akıl diye bir gerçekten dünyada egemen bir yapı varsa bu yapı muhakkak ve muhakkak dünyadaki herhangi bir olayın ya tetikler veyahut da herhangi bir gelişen olayı muhakkak yönetir. Bunu nasıl anlatabiliriz? Rakamlardan bahsedersek daha iyi anlayacaksınız. Dünyanın şu anda bir yıllık gayri safi milli hasılası 81 trilyon dolar. 81 trilyon dolarlık bir gayri safi hasıla üretiyor dünya. Fakat dünyanın borcu 280 trilyon dolar kadar büyük bir para. Hani burada türev alacaklar dediğimiz alacakları da düşseniz buna da ben kafadan (ağanın eli tutulmaz) 100 trilyon yazayım. Yani arada nereden bakarsanız, hadi biraz daha fazla yazalım, 50 trilyon dolar diyelim. Dünya bir yere borçlu. İşte kim borçluysa, dünyanın başına gelen her şey, o alacaklı tarafından yapılıyordur. Yani bir anda şöyle düşünün, o kadar zenginsiniz ki, Amerika'dan bile daha zenginsiniz. Ölmek ister misiniz? Ki 'Hayır'dır bunun cevabı. Dolayısıyla siz çıkacak herhangi bir virüsü kontrol etmek istemez miydiniz? Veyahut da bunun için laboratuvar kurmaz mıydınız? Veyahut da bir virüs veya salgın çıkacaksa bunu yönetmek istemez miydiniz? Bütün bu verilere baktığımız zaman, dünyada aslında nüfus azaltma, kalabalığı azaltma projesi gerçekleşiyor diye bakacağız.

Ekonomiye büyük darbe

Bundan sonra ne olur? Buraya kadar söylemiştik. Bundan sonra ekonomilerde büyük bir daralma görülecek. Ve daha çok ulus devletlere doğru çekilirken yapılar ve sınırlar belli olurken, yani şunu söylemek istiyorum, dünyadaki hem sosyokültürel hem de sosyoekonomik tüm yapılar değişecektir bundan sonra. Örneğin, bundan sonra Çin'den bir ürün almak yerine daha çok bölgesel ürünler, kendi ülkenizdeki ürünleri tercih edebilirsiniz belirli bir zamana kadar. Çünkü insanların en büyük hastalığı unutkanlıktır. Her şeyi unutur insan. Dolayısıyla kendi ürettiklerinizle, kendi hizmetlerinizle bir şekilde ayakta durmaya çalışacaksınız. Bu belirli bir sürede globalci yapıyı ulusalcı yapıya doğru çekecek. Ama bu arada küçük devletlerin oluşacağına inanıyorum ben. Dünya, Condoleezza Rice'ın Ortadoğu'da 17 tane ülke olacak dediği o yapılara gidecek. Yalnız Ortadoğu için değil, tüm dünyada hemen hemen daha çok şehir devletlerin oluşacağına inanıyorum bundan sonraki yapılarda. Daha sonra da yönetilebilir bu şehir devletler, globalci akıl tarafından, ABD veya Rothschild'ler değil, daha üstteki bir akıl tarafından bu sistemin hepsi dünyayı yönetmek için kullanılacak diye düşünüyorum.