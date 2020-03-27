Diyanet dini günler takvimi 2020: Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili anlam ve önemi!

Üç aylardan ikincisi olan Şaban ayına girmemiz ile birlikte Berat Kandili tarihi merak ediliyor. Arapça'da temize çıkma anlamına gelen Berat kelimesi İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması anlamını da taşımaktadır. Bu mübarek gecede, günahların affı ve kulların temize çıkarılmasının dışında öte yandan kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir. Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan bu gecede ibadetler edilecek, dualar edilecek ve eller semaya açılacak. Buna göre; Berat Kandili ne zaman, hangi gün? Berat Kandili anlam ve önemi nedir? İşte Diyanet dini günler takvimi 2020!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ!

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 14.gününe denk gelen Berat Kandili tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Arapça'da kelime anlamı olarak temize çıkma anlamı taşıyan bu mübarek günde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek olmanın huzurunu yaşıyor. Buna göre; Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte Berat Kandili önemi ve anlamı!