Dünya Tiyatro Günü sözleri ve mesajları! En güzel 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü mesajları

1961 yılından beri kutlanan Dünya Tiyatro günü bugün 27 Mart Cuma günü kutlanıyor. Geçmişten günümüze kadar gelen bugünde tiyatro severler birbirlerine en güzel mesajları ve sözleri gönderiyor. Öte yandan, Dünya Tiyatrolar Günü'nün amacı insanın kendiyle temas ettiği bu sanat dalını insanlara unutturmamaktır. Dünya Tiyatro Günü'nde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır. 1961 yılından itibaren tüm dünyada kutlanmaya başlanan Dünya Tiyatrolar Günü için paylaşılabilecek mesajlar ve sözleri haberimizde derledik. Haberimizde, Dünya Tiyatrolar Günü sözleri ve mesajlarına, en güzel 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlama mesajlarına erişebilirsiniz.

27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ MESAJLARI

Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.

Tiyatro, yaşam devamlılığını ve ulusları birbirine bağlayan gücünü, her yeni olana açık olma özelliği ile sağlar.

Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur. – Oscar Wilde

Tiyatro insanı kandırmayan, insanı insana en iyi anlatan bir araçtır. Tiyatro bana insan biriktirmeyi öğretti. Doktor da oldum komiser de… Hayvanları da incelerim çünkü tilki gibi kurnaz, aslan gibi yırtıcı birini de oynarsınız. Daha kolay anlıyorum insanları. Herhangi meslekten birisiyle 20 dakika oturayım hemen ona dair çıkarırım her şeyi. Zihni Göktay

Tiyatro, söze can katar; sözü görüntüye, düşünceyi eyleme çevirir.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ SÖZLERİ

Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Atatürk

Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur. Oscar Wilde

Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatro, adeta hem ahlak, hem de lisan için en büyük mekteptir.

Tiyatro, adamı insan eden sanattır

Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır. Turgut Özakman

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. Sabahattin Kudret Aksal

Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.

Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDİR?

Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır. En önemli etkinliklerden biri, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962'de Jean Cocteau tarafından yazılmıştır.

Jean Cocteau ilk bildirgenin yazarıdır. 1993'te Venezuela ITI Merkezi 1962'den 1993'e kadar yayınlanan tüm bildirgeleri biri özgün dillerinde, diğeri İspanyolca olmak üzere iki antoloji halinde yayımlamıştır. Uluslararası Bildirge'nin yanı sıra, ITI dünyanın hemen her yerinde büyük gösteriler ve festivaller düzenlemektedir. Bu etkinliklerin tamamı ITI Resmi Sitesi'nde görülebilir.

UNESCO tarafından kurulan ITI'nin "Sahne sanatları bağlamında, dünya çapında bilgi ve uygulama alışverişini arttırmak, gelişim sürecinde sanatsal yaratıcılığın ve üretimin gerekliliği konusunda toplumsal bilinci uyandırmak, insanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması ve artmasını gerçekleştirmek adına karşılıklı anlayışı geliştirmek, UNESCO'nun hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak" gibi hedefleri, Dünya Tiyatro Günü'nde bir kez daha hatırlatılmaktadır. Her yıl tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen üstün başarılı bir sanatçı bu gün için bir konuşma yapmaya davet edilmektedir. Uluslararası Bildirge olarak görülen bu konuşmanın metni 20'den fazla dile çevrilmekte, pek çok gazetede yayınlanmakta ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro grubunun oyunundan önce okunmaktadır. Pek çok televizyon ve radyo kanalı bu bildirgeyi beş kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır.

Dünya Tiyatro Günü tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Dünya Tiyatro Günü'nde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır.