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, korona salgınını adeta fırsata çevirdi

BARIŞ SAVAŞ Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
İBB, korona salgınını adeta fırsata çevirdi
Koronavirüs, devletleri ve vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken ortaya çeşitli fırsatçılar çıktı. Bu fırsatçılardan biri de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu İBB yönetimi, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için ALO 153 hattını devreye soktu. Daha önce Beyaz Masa'ya ulaşmak amacıyla kullanılan hat, koronavirüsü nedeniyle vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşılamaya da başladı. Ancak, numarayı arayanlar bir yemek servisi şirketine yönlendiriliyor. İhtiyaç listesi alınan vatandaştan 2.50 TL sipariş ücreti alınıyor. Vatandaş, yemek parasının ise tamamını ödüyor. Günlerce reklamı yapılan uygulamanın fos çıkması vatandaşı hüsrana uğrattı.
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İBB, korona salgınını adeta fırsata çevirdi
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