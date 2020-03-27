İspirt ölümleri salgınla yarışıyor

Fırsatçılar tarafından "Virüs ve hastalıklara iyi geliyor" denilerek satışa sunulan ve "İspirt" adlı saf alkol ile sahte içki ölümlerinin sayısı koronavirüs salgını ölümlerine yaklaştı. Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle son 16 günde 59 kişi öldü. Aynı sürede saf alkol ve sahte içkiden 44 kişi öldü. Ölümlerle ilgili 46 kişi gözaltına alındı. Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla birlikte farklı teknikler kullanan çok sayıda fırsatçı da piyasaya çıktı. O fırsatçılardan bazıları "Virüslere ve hastalıklara iyi geliyor" diyerek sahte içki veya "İspirt" adı verilen saf alkolleri satmaya başladı. Saf alkol ve sahte içki ölümlerinin sayısı koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısına yaklaştı. 16 günde koronavirüs salgınında 59 kişi öldü.Koronavirüs ve hastalıklardan korunmak için saf alkol ve sahte içki tüketen 44 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerin 32'si saf alkol kullanımı, diğer 12'si ise sahte içki tüketimi nedeniyle yaşandı. İspirtten ölen 32 kişinin de Türkmenistanlı olduğu ve saf alkol tüketiminin hastalıklardan korunmak için Türkmenistanlı vatandaşların arasında bir alışkanlık olduğu vurgulandı. İstanbul Polisi peş peşe meydana gelen saf alkol ölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmalar kapsamında saf alkol ve sahte içki satışı yaptıkları saptanan 46 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin 38'inin Türkmenistanlı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 10'u tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İnceleme sürüyor.