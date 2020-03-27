Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı

'da otogarlar bomboş kaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının ’de de yayılımının artması yeni tedbirlerin alınmasına neden oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.3.2020 00:30 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 00:31 ABONE OL
İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı
Şehirlerarası taşımacılığa getirilen düzenlenmenin ardından valilik iznine de bağlanması nedeniyle İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı.

Hızla yayılan ve hala kesin tedavisi bulunamayan korona virüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığının şehirlerarası yolcu taşımacılığına kısıtlama getirmesinin ardından yeni ek genelge ile birlikte valilik iznine bağlanmasına karar verildi. Karar sonrası Megakent İstanbul'da yer alan otogarlar 81 il valiliğine gönderilen genelge ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bomboş kaldı.
Sefere çıkacak olan otobüslerde ise önceden yayınlanan genelge ile getirilen yasaklar uygulanıyor, otobüslerin alabileceği mevcut yolcu sayısının yarısı kadar yolcu alınıyor ve ikili koltuklarda bir koltuk boş bırakılıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da otogarlar bomboş kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA