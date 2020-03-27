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'da trafiğin en yoğun olduğu cuma günü yollar boş kaldı

Türkiye'de korona virüsün görülmesi ile birlikte trafiği tarihi günlerini yaşıyor. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul'da bugün yollar bomboş kaldı. Yoğunluk bu sabah saatlerinde yüzde 9'a kadar düştü. Boş kalan yollar havadan görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 10:21 ABONE OL
İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma günü yollar boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca bu durum trafiğe de yansıdı. Her cuma sabahı yoğunluğun olduğu sabah saatlerinde kırmızı alarm verip kilitlenen İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk seviyesi yüzde 9 oranına kadar düştü.

Normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu haritası yeşile büründü. Trafiğin en çok yoğun olduğu bölgeler, köprüler, TEM bağlantı yolları ve Mahmutbey kavşağı bomboş kaldı. Zorunluluktan dolayı trafiğe çıkan vatandaşların ise akıcı bir şekilde seyir ettikleri görüldü. İstanbul'un önemli yollarında azalan trafik havadan görüntülendi.

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İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu cuma günü yollar boş kaldı
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