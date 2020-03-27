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'de esnaf coronavirüse karşı ilginç çözüm! Görenler şaşırıp kalıyor

'de bir esnaf, korona virüsünden korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskeyle gezen esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zihni Sinir projesini tanıtan esnaf pet şişenin ağız kısmındaki kapağa delik açarak nefes aldığını söyledi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 11:10 ABONE OL
Kadıköy'de esnaf coronavirüse karşı ilginç çözüm! Görenler şaşırıp kalıyor

Korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından maske satışlarında artış oldu. Kadıköy'de ise bir esnaf pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskesiyle esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Esnafı görenler dönüp bir kez daha baktı.



İNSANIN ZORDA KALINCA YAPAMAYACAĞI BİR ŞEY YOK
Maske bulamadığı böyle ilginç bir çözüm bulduğunu ifade eden Esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, "Böyle ilginç bir şey çok sağlıklı, ön kısmında olan deliklerden hava alıyor ve ses geçiriyor rahatça konuşabiliyor gerektiğinde yemekte yiyebiliyor su da içebiliyorum. Boş su şişesini kestim, arka kısmını çıkarttım. Bunu herkes yapabilir baş kısmını lastik ile bağladım. İnsan zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok. Kolonyada pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum. Normal insanların taktığı maskeden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapağını açarak konuşabiliyor, ağız kısmından çatalı tutarak yemekte yiyebiliyorum" diye konuştu.

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Kadıköy'de esnaf coronavirüse karşı ilginç çözüm! Görenler şaşırıp kalıyor
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