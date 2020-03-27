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Kapı kapı dolaşarak insanları uyardılar

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Kapı kapı dolaşarak insanları uyardılar
İstanbul polisi, vatandaşları koronavirüs salgını ve salgını fırsata çeviren sahtekarlar hakkında uyarmak için kapı kapı dolaşmaya başladı. Polisler, vatandaşları telefon dolandırıcılığı suçları veya ikametlerine gelerek koronavirüs salgını fırsatçılığı yapmak isteyen sahtekarlara karşı uyardı. Vatandaşlar da teşekkür ettikleri polislere ikramlarda bulundu. Vatandaşlara "Koronavirüse Karşı 14 Kural" maddeleri polisler tarafından okundu ve vatandaşlar bilgilendirildi. Apartmanlara uyarıcı bilgiler içeren büyük afişler asıldı.
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Kapı kapı dolaşarak insanları uyardılar
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