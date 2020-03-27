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nedir, hangi ilaçta var? Klorokin ilacı ?

Dünyaya hızla yayılan corona virüsü için ilaç, aşı ve tedavi çalışmaları sürüyor. Avrupa ülkelerinden Fransa ölümcül yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilacı kullanmaya başladı. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransı hükümeti klorokin ihracatını yasakladı. On binlerce vatandaş ‘’ , hangi ilaçta var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Daha önceleri sıtma tedavisinde kullanılan ilaç Klorokin, ağız yoluyla alınıyor. İlacın yaygın yan etkileri arasında kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Öte yandan, Klorokin Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır. Peki Klorokin ilacı ? Klorokin nedir, hangi ilaçta var, özellikleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 27.3.2020 14:02 ABONE OL
Klorokin nedir, hangi ilaçta var? Klorokin ilacı Corona virüse iyi gelir mi?

nedir, hangi ilaçta var? Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsüne karşı ilaç ve tedavi çalışmalarında klorokin ilacı yer aldı. Geçmişte sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin Fransa'da corono virüsü tedavisinde kullanılmaya başlandı. Tüm dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Öte yandan ilaç ve aşı çalışmalarına hız kazandırılıyor. Avrupa ülkelerinden Fransa'da kullanılmaya başlanan , hangi ilaçta var? Klorokin ilacı ? İşte Klorokin ilacı hakkında merak edilenler…

KLOROKİN NEDİR, HANGİ İLAÇTA VAR? CORONA VİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül coronavirüsüne karşı ilaç tedavisi sürüyor. Gündemde Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin verilmesi konuşuluyor. Vatandaşlar '' Klorokin nedir, hangi ilaçta var? Corona virüse iyi gelir mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Klorokin ilacına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Klorokin nedir, hangi ilaçta var? Klorokin ilacı Corona virüse iyi gelir mi?
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