Klorokin nedir, hangi ilaçta var? Dünyayı etkisi altına alan coronavirüsüne karşı ilaç ve tedavi çalışmalarında klorokin ilacı yer aldı. Geçmişte sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin Fransa'da corono virüsü tedavisinde kullanılmaya başlandı. Tüm dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Öte yandan ilaç ve aşı çalışmalarına hız kazandırılıyor. Avrupa ülkelerinden Fransa'da kullanılmaya başlanan Klorokin nedir, hangi ilaçta var? Klorokin ilacı Corona virüse iyi gelir mi? İşte Klorokin ilacı hakkında merak edilenler…

KLOROKİN NEDİR, HANGİ İLAÇTA VAR? CORONA VİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Dünyayı etkisi altına alan ölümcül coronavirüsüne karşı ilaç tedavisi sürüyor. Gündemde Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin Kovid-19'a karşı kullanımına izin verilmesi konuşuluyor. Vatandaşlar '' Klorokin nedir, hangi ilaçta var? Corona virüse iyi gelir mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Klorokin ilacına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.