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'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diyen müdürü bıçakladı

'un Osmancık ilçesinde İbrahim T. (33), sigara dumanını girişte marketin içine üfleyince kendisini 'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diye uyaran ilkokul müdürü 'ı (43) bacağından bıçakladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 13:01 ABONE OL
'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diyen müdürü bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sigarasını söndüren ve son dumanını girdiği marketin içine doğru üfleyen İbrahim T., 'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diyerek, kendisini uyaran Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ile tartıştı. Market görevlilerinin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi.

TAKİP EDİP BIÇAKLADI

Alışveriş sonrası otomobiline giden Mehmet Çıplak, iddiaya göre, kendisini takip eden İbrahim T. tarafından bacağından bıçaklandı.

İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çıplak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, İbrahim T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diyen müdürü bıçakladı
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