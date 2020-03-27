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Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem

'de taksicilik yapan Eren Oğur, koronavirüsten korunmak için ilginç önlemler aldı. Oğur, şoför koltuğunun etrafını şeffaf branda ile kapatırken, müşterilerden aldığı paraları da dezenfekte etmeye başladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 15:30 ABONE OL
Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem

Kentte 3 yıldır taksi şoförlüğü yapan Eren Oğur, koronavirüsten korunmak amacıyla aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koydu. Brandaya açtığı bölme ile müşterilerinden aldığı parayı da ayrıca dezenfekte eden Oğur, aldığı önlemlerin müşteriler tarafından takdirle karşılandığını söyledi.



Önlemler ile hem kendini hem müşterilerini koruduğunu söyleyen Oğur, "Koronavirüsten dolayı böyle bir önlem aldık. Sürekli yolcularla iç içeyiz. Bizden onlara, onlardan bizlere bulaşmaması için böyle bir önlem aldık. Bunu gören diğer ticari taksiler de aynı önlemi almaya başladı. Yolcular da iyi karşılıyor, takdir ediyorlar" dedi.

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Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem
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