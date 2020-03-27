Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüsün son bulması için camilerde dua edildi

Koronavirüsün son bulması için camilerde dua edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının şifa bulması amacıyla yatsı ezanının ardından camilerin hoparlörlerinden dua edilerek, tekbir ve salavat getirildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 21:14 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 21:15 ABONE OL
Koronavirüsün son bulması için camilerde dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki 90 bin caminin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüs salgınının son bulması için beşinci kez dua sesleri yükseldi.

Allah'tan bu zorlu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm görevlilerin işlerini daha kolay yapabilmesi niyazında bulunulmasının ardından tekbir ve salavat getirildi.

Erbaş'ın çağrısı üzerine ülke genelindeki tüm camilerin hoparlörlerinden yatsı ezanının okunmasının ardından koronavirüsün son bulması için yapılan ve 23 Mart'ta başlayan dua programına bugün de devam edildi, yatsı ezanı öncesi sela verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüsün son bulması için camilerde dua edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA