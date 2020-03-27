Oğlunu sopayla döverek öldürdü

Ankara'da, Osman Dikmen tartıştığı oğlu Recep Dikmen'i (19), sopa darbeleriyle öldürdü. Olay, dün Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Baştuğ Sokak'taki apartmanda oturan Osman Dikmen, evde bulunan oğlu Recep ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Dikmen, eline aldığı sopayla oğlu Recep Dikmen'in vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Recep Dikmen, aldığı darbeler sonucunda yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Recep Dikmen'in öldüğü belirlendi. Baba Dikmen, gözaltına alındı.