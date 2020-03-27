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Öldürülmekten korkuyorum

Eşi cezaevinde olan Buket S. “Tayinim çıkınca Antep’ten ayrılmak istedim. Canımdan oluyordum” dedi ve devlet koruması talep etti

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Öldürülmekten korkuyorum
Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan 23 yaşındaki Buket S., 5 yıllık eşi Mehmet S.'nin uyuşturu madde kullanma ve bulundurma suçundan 9 ay önce cezaevine girmesinin ardından kayınpederi Mahmut S.'nin oturduğu 2 katlı müstakil evde yaşamaya başladı. Buket S. bu süreçte eşinden ayrılmaya karar verip, tayin istedi. Antalya'ya tayini çıkan Buket S., taşınmak için hazırlık yapmaya başladı. Ancak Buket S., başka şehre gitmesini istemeyen kayınpederi Mahmut S., tarafından evinin önünde 6 yerinden bıçaklandı.

4 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Ağır yaralanan Buket S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen ve ardından yoğun bakım ünitesinde 4 gün kalan Buket S., tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Mahmut S. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Buket S. hastaneden taburcu olduktan sonra 1 ve 3 yaşındaki 2 oğlunu alarak tayininin çıktığı Antalya'ya yerleşti. Buket S. halen öldürülmekten korktuğunu söyledi. Sağlığına tam olarak kavuşmasının ardından cezaevindeki eşinden boşanmak için dava açacağını belirten Buket S., "Hastanede sağlık memuru olarak çalışıyorum. Eşim cezaevine girdikten sonra tayin istedim. Tayinim çıkınca da evdeki eşyalarımı topladım. Bu sırada kayınbabam gitmemi engellemek istedi. Gitmek istediğimi söyleyince de 6 yerimden bıçakladı. Can tehlikemin olması nedeniyle çok korkuyorum. Ben ve çocuklarımın devletimiz tarafından korumaya alınmasını istiyorum. Beni bu hale getirenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

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Öldürülmekten korkuyorum
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