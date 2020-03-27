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Pazarlar kapandı mı? Pazar yerleri kapanacak mı? İşte tarafından 81 ile gönderilen yeni genelge

Pazarlar ve pazar yerlerinde satılacak ürünler ile ilgili ’ndan flaş bir genelge yayımlandı. Pazar yerleri kalabalık insan topluluklarının bulunabileceği yerler. Bu nedenle, bulaşma riskini minimuma indirmek için, temel gıda ihtiyaçlarına erişimi de engellemeden yeni bir çözüm yolu üretildi. İçişleri Bakanlığı pazar yerleri ile ilgili yayımladığı genelgede, yapılan yeni düzenlemeyi anlattı. Peki, pazarlar kapandı mı ya da Pazar yerleri kapanacak mı? İşte, yeni genelge ile gelen pazarlara ilişkin kurallar ve düzenlemeler…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 09:45 ABONE OL
Pazarlar kapandı mı? Pazar yerleri kapanacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yeni genelge

, corona virüsü önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayımlayarak 81 ilin valiliklerin gönderdi. Bu genelge, corona virüsü yayılımını önlemek için pazarlar ve pazar yerlerinde satılacak ürünler ile ilgili bazı kısıtlamaları içeriyor. Peki, yeni genelge ile birlikte Pazarlar kapandı mı? Haberimizde, İçişleri Bakanlığı'nın pazar yerleri düzenlemesi ile ilgili genelgesi haberimizde detaylı ve açık bir şekilde yer alıyor. Semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar, geçici süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamındaki ek genelgeye göre; mahalle, semt pazar yerlerinde vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

İşte pazar türlerine göre getirilen düzenleme ile ilgili detaylar...

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Pazarlar kapandı mı? Pazar yerleri kapanacak mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen yeni genelge
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