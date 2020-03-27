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Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti

’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada pres makinesine kafası sıkışan işçi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 18:17 ABONE OL
Pres makinesine sıkışan fabrika işçisi hayatını kaybetti
Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1803. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir demir fabrikasında çalışan yabancı uyruklu Batırcan ibrahimov kafasını pres makinesine sıkıştırdı. Olayı gören diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Batırcan ibrahimov sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahimov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise fabrikada incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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