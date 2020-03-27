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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 Günler takvimi

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Her yıl dualar ve ibadetler ile geçirilen, huzurla karşılanan bu mübarek ay birlik, beraberlik içerisinde geçiriliyor. İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimi ise büyük merak konusu oldu. başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak gibi soruların yanıtını arayanlar doğru yerdeler. Diyanet İşleri dini günler takvimi ile bayram günlerinin yanı sıra tüm önemli günlerin tarihlerini öğrenebilirsiniz. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? tarihi ne zaman ve ilk oruç hangi gün tutulacak?

Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:07 ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 Diyanet Günler takvimi

Mübarek Ramazan ayının diğer aylara göre çok büyük bir önemi vardır. Kutsal kitabımız olan Kur'an'ı Kerim bu ayda indirilmiştir. İslam'ın 5 şartından birisi olan oruç tutma ibadet bu ay boyunca gerçekleştirilir. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur. Şaban ayının da içine girilmesi ile birlikte başlıyor sorusunun cevabı merak edilmeye başladı. İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk oruç hangi gün tutulacak gibi soruların yanıtını buradan öğrenebilirsiniz. İşte dini günler tarihleri;

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kutsal kitabımız olan Kur'an'ı Kerim'in indirildiği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Ramazan ayının bu yıl ki ilk oruç tutulacak gün belli oldu.

İşte 2020 dini günler takvimi;

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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? 2020 Diyanet Günler takvimi
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