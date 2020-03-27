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Corona tablosu: Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

Ülkemizde görülen coronavirüsü kapsamında vaka sayıları günlük olarak açıklanıyor. corona virüs canlı verileri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar ‘’’de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. , günlük olarak Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili halkı bilgilendirirken, TÜBİTAK tarafından yayınlanan ve canlı vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısını gösteren tablodan takip yapabilirsiniz. Peki ’Türkiye’de corona virüsü nedeniyle kaç kişi öldü, vaka sayısı kaç oldu? İşte : Bakanlık

Giriş Tarihi: 27.3.2020 12:01 ABONE OL
Sağlık Bakanlığı Corona tablosu: Bakanlık Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve son olarak ülkemizde görülen coronavirüs vakaları güncel olarak açıklanıyor. 'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler alınmaya devam ediyor. Öte yandan, Twitter hesabından gün gün canlı vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısını paylaşıyor. Ölümcül virüs salgını en çok Avrupa ülkelerini vurmuş durumda. Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, TUBİTAK tarafından yayınlandı. İşte Corona tablosu: Bakanlık Türkiye günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı…

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı güncel verilerle birlikte corona virüsü vaka ve ölü sayısını kamuoyuna duyuruyor. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? Sorusunun yanıtına ve Sağlık Bakanlığı Corona günlük tablosuna erişebilirsiniz.

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Sağlık Bakanlığı Corona tablosu: Bakanlık Türkiye günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
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