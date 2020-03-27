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'ta kumar operasyonu: 19 gözaltı

Önceki gün Mersin'de kapalı bir hamamda yakalan kumarbazlara bugün yenileri eklendi. Bugünkü haber 'tan geldi. İki katlı binanın zemin katını kumarhaneye çevirenler, ölümcül tehlikesine rağmen bir araya gelerek kumar oynamaya başladı. Yapılan ihbarı değerlendiren maskeli polis ekipler, kumarbazları kıskıvrak yakaladı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:12 ABONE OL
Sivas'ta kumar operasyonu: 19 gözaltı

Sivas'ta, iki katlı bir binanın zemin katında kumar oynayan 19 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Koronavirüs tedbirlerine de uymayan 19 kişiye, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 31 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kovid-19 tedbiri için kapatılan hamamda kumar oynarken yakalandılar

Kentte, iki katlı bir binanın zemin katında kumar oynatıldığı ihbarını alan Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 19 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Masaların üzerinde bulunan 5 bin 500 TL'ye ve iskambil kağıtlarına el konuldu. Binanın sahibi ve 19 kişi, kumar oynatmak ve oynamak suçundan gözaltına alındı.

Ayrıca 19 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas Valiliğinin aldığı kararları ihlal ettikleri gerekçesi ile toplamda 31 bin TL idari para cezası uygulandı.

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Sivas'ta kumar operasyonu: 19 gözaltı
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