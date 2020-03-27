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: 'daki iğrenç olayda yeni gelişme! 70 yaşındaki adam tutuklandı...

Torununun arkadaşına cinsel istismarda bulunan yaşlı adam hakkında flaş gelişme! Akranı olan arkadaşı ile oynamak için komşularına giden T.U., eve döndüğünde tedirgin tavırlar sergiledi... Küçük kız, bunun nedenini soran annesine "arkadaşının dedesinin cinsel istismarda bulunduğunu anlatınca aile soluğu karakolda aldı. haberine göre sapık adam tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika: Antalya'daki iğrenç olayda yeni gelişme! 70 yaşındaki adam tutuklandı...

70 yaşındaki şahıs, 11 yaşındaki torununun arkadaşına cinsel istismarda bulundu. Sapık adam hakkında son dakika gelişmesi yaşandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, komşusunun 11 yaşındaki kızı T.U.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.K. (70), sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

KÜÇÜK KIZ TEDİRGİN TAVIRLAR SERGİLEYİNCE ORTAYA ÇIKTI

Manavgat'ın Aydınevler Mahallesi'nde geçen pazartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre T.U., evlerinin bulunduğu apartmandaki komşuları M.K.'nın torunuyla oynamak istedi. Küçük kız, bu nedenle M.K.'nın dairesinin olduğu giriş katına indi. Bir süre sonra eve dönen T.U.'nun tedirgin davranışlar sergilediğini ve uykusunda altını ıslattığını fark eden anne, kızına ne olduğunu sordu. T.U.'nun anlattıklarının ardından da polise şikayetçi oldu. Küçük kız, Antalya Çocuk İzlem Merkezi'ndeki (ÇİM) uzmanlara yönlendirilirken, M.K., Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen salı günü gözaltına alındı.

M.K., dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde cinsel istismar suçlamasını reddeden M.K., nöbetçi mahkemece, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak ,Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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Son dakika: Antalya'daki iğrenç olayda yeni gelişme! 70 yaşındaki adam tutuklandı...
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