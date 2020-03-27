Son dakika: Bu kadarına da pes! Asansör düğmesine ayağıyla basarak koronavirüs önlemi aldı!

Esenyurt'ta, bir apartmanın asansörüne binen kişinin koronavirüs önlemi olarak düğmeye ayağıyla basması güvenlik kamerasına yansıdı...

Koronavirüs nedeniyle, insanlar başta asansörler olmak üzere toplu olarak kullanılan alanlarda daha dikkatli hareket etmeye çalışıyor.

Ancak, Örnek Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay karşısında şaşkına döndü.

Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Asansöre binen şahıs düğmeye ayağıyla bastı! | Video

ŞAHIS YABANCI UYRUKLU

Yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir erkek şahsın, ayaklarıyla düğmelere basması, site sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Görüntülerde, elinde marketten aldığı ürünlerle asansöre binen şahsın ayağıyla düğmeye basması yer alıyor.