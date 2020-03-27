SON DAKİKA: Corona virüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son sözleri yürekleri dağladı! Dilek hemşirenin son videosu...

Corona virüsü nedeni ile hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Corona virüsü teşhisi konan ve bunun tedavisini gören Tahtalı'nın yoğun bakımdaki son anlarına ilişkin görüntüler, sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 33 yaşındaki kadın, yüksek ateş ve halsizlik nedeni ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni de olan Dilek hemşireye corona virüsü teşhisi konmuştu.

SON VİDEOSUNDAKİ SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Önceki gün durumu ağırlaşan Dilek Tahtalı, tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ramis Topal, yeğeninin yoğun bakımdaki son görüntülerini ise sosyal medya hesabından paylaştı. Ağzındaki solunum cihazı dikkat çeken genç hemşirenin annesine yönelik sözleri ise yürek burktu.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o görüntüler;