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: Corona virüsten hayatını kaybeden 'nın son sözleri yürekleri dağladı! Dilek hemşirenin son videosu...

haberleri... Yeni tip corona virüse yakalanarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki hemşire 'nın ölümünden kısa bir süre önce çekilen son video görüntüsü ortaya çıktı. CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni de olan Dilek Tahtalı'nın durumu ağırlaşmış ve önceki gün yoğun bakıma alınmıştı. Tahtalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak corona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Topal, sosyal medya hesabından Dilek Tahtalı'nın son görüntülerini paylaştı. Dilek hemşirenin son görüntüsünde annesine yönelik o sözleri ise adeta yürekleri dağladı! İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 27.3.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 10:59 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son sözleri yürekleri dağladı! Dilek hemşirenin son videosu...

nedeni ile hayatını kaybeden 33 yaşındaki 'nın son görüntüleri ortaya çıktı. Corona virüsü teşhisi konan ve bunun tedavisini gören Tahtalı'nın yoğun bakımdaki son anlarına ilişkin görüntüler, sosyal medyada da en çok paylaşılan haberleri arasında yer aldı. Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 33 yaşındaki kadın, yüksek ateş ve halsizlik nedeni ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni de olan Dilek hemşireye corona virüsü teşhisi konmuştu.

SON VİDEOSUNDAKİ SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Önceki gün durumu ağırlaşan Dilek Tahtalı, tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ramis Topal, yeğeninin yoğun bakımdaki son görüntülerini ise sosyal medya hesabından paylaştı. Ağzındaki solunum cihazı dikkat çeken genç hemşirenin annesine yönelik sözleri ise yürek burktu.

İşte, son dakika haberinin detayları ve o görüntüler;

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SON DAKİKA: Corona virüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son sözleri yürekleri dağladı! Dilek hemşirenin son videosu...
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