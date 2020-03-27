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Son Dakika Haberi: Bakan Süleyman Soylu’dan sokağa acıkma yasağı açıklaması! ’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

’de 11 Mart’ta ilk kez görülen corona virüsü (kovid-19) salgını ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Şimdiye kadar yapılan testlerde corona virüse yakalanan kişi sayısı 3629 olurken, can kaybı ise 75’e yükseldi. Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemlere de her gün bir yenisi daha eklenirken, Türkiye’nin gündeminde yer alan sokağa çıkma yasağı konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu. Soylu, daha önce yaptığı açıklamada ‘’salgınla ilgili ortaya çıkan süreci izliyoruz. Şimdilik gerek yok, süreç farklı noktaya giderse olabilir’ ’ifadelerini kullanmıştı. Peki, Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte Bakan Soylu’nun yaptığı önemli açıklamalar!

Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 16:12 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Bakan Süleyman Soylu’dan sokağa acıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

'de corona virüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında her gün yeni bir önlem daha alınıyor. Alınan bu önlemlere karşılık salgının en kısa sürede ortadan kaldırılması için ise zorunda kalmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmamaları gerekiyor. 11 Mart'ta Türkiye'de ilk kez görüldükten sonra şimdiye kadar yapılan testlerin sonucunda corona virüsü vaka sayısı 3629'a yükselirken, can kaybı ise 75 oldu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde çok konuşulan Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorularına da cevap verdi. İşte Bakan Soylu'nun sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve son dakika haberinin tüm detayları!

CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklaması şöyle;

'' 26 Mart Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında "Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Türkiye'de corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemler her gün arttırılırken, en kısa sürede bu salgının sona erdirilmesi hedefleniyor. Corona virüsü salgını kronik hastalar ve yaşlı kesim için daha büyük bir tehdit oluşturması nedeniyle bu kişilerin sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Peki, Türkiye genelinde böyle bir durum söz konusu mu?

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar şöyle;

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Son Dakika Haberi: Bakan Süleyman Soylu’dan sokağa acıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
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