Son Dakika Haberi: Bakan Süleyman Soylu’dan sokağa acıkma yasağı açıklaması! Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Türkiye'de corona virüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında her gün yeni bir önlem daha alınıyor. Alınan bu önlemlere karşılık salgının en kısa sürede ortadan kaldırılması için ise zorunda kalmadıkça vatandaşların dışarıya çıkmamaları gerekiyor. 11 Mart'ta Türkiye'de ilk kez görüldükten sonra şimdiye kadar yapılan testlerin sonucunda corona virüsü vaka sayısı 3629'a yükselirken, can kaybı ise 75 oldu. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde çok konuşulan Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorularına da cevap verdi. İşte Bakan Soylu'nun sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve son dakika haberinin tüm detayları!

CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklaması şöyle;

'' 26 Mart Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında "Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Türkiye'de corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemler her gün arttırılırken, en kısa sürede bu salgının sona erdirilmesi hedefleniyor. Corona virüsü salgını kronik hastalar ve yaşlı kesim için daha büyük bir tehdit oluşturması nedeniyle bu kişilerin sokağa çıkması sınırlandırılmıştı. Peki, Türkiye genelinde böyle bir durum söz konusu mu?

İçişleri Bakan Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar şöyle;