Son Dakika Haberi: ‘Döner Kardeşler’ davasında kan donduran iddia! ‘Kılıçla boynunu kesin’

İstanbul polisi tarafından 2019 yılında yapılan operasyon ile gözaltına alınan organize suç örgütü 'Döner Kardeşler' ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Halen başka bir dava dosyası kapsamında tutuklu yargılanan Emirhan Döner ve ağabeyi Turhan Döner'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında yeni bir dava açıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede 4 şikâyetçi bulunuyor. Öte yandan şikâyetçilerin açıklamaları ise adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

'KILIÇLA BOYNUNU KESİN'

HALEN başka bir dava dosyası kapsamında tutuklu yargılanan Emirhan Döner ve ağabeyi Turhan Döner'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında yeni bir dava açıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede 4 şikâyetçi bulunuyor.