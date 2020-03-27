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: ‘’ davasında kan donduran iddia! ‘Kılıçla boynunu kesin’

İstanbul polisinin 2019 yılının Mart ayında yaptığı operasyonla gözaltına aldığı ‘’ adlı suç örgütüne yönelik haberleri gelmeye devam ediyor. Organize suç örgütü olmaktan haklarında pek çok suç dosyası bulunan ‘Döner Kardeşler’ suç örgütüne yönelik yeni bir dava daha açıldı. Tutuklu 7 sanık, aralarında emekli bir uzman çavuşun da olduğu 4 kişiye yönelik ‘nitelikli yağma’ suçunu işlemekle suçlanıyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 16:31 ABONE OL
Son Dakika Haberi: ‘Döner Kardeşler’ davasında kan donduran iddia! ‘Kılıçla boynunu kesin’

İstanbul polisi tarafından 2019 yılında yapılan operasyon ile gözaltına alınan organize suç örgütü '' ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Halen başka bir dava dosyası kapsamında tutuklu yargılanan ve ağabeyi Turhan Döner'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında yeni bir dava açıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede 4 şikâyetçi bulunuyor. Öte yandan şikâyetçilerin açıklamaları ise adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

'KILIÇLA BOYNUNU KESİN'

HALEN başka bir dava dosyası kapsamında tutuklu yargılanan Emirhan Döner ve ağabeyi Turhan Döner'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında yeni bir dava açıldı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede 4 şikâyetçi bulunuyor.

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Son Dakika Haberi: ‘Döner Kardeşler’ davasında kan donduran iddia! ‘Kılıçla boynunu kesin’
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